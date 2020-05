Ni 24 horas: Tras separarse de Brian Austin Green, Megan Fox ya se muestra a los besos con otro hombre

El actor Brian Austin Green mantuvo una relación con Megan Fox desde el 2004. Ambos se habían conocido en el set de la serie Hope &Faith y se mantuvieron en pareja durante 16 años. Fruto del amor, nacieron Noah, Bodhi y Journey.

Si bien los rumores eran cada vez más fuertes, este martes el intérprete de David Silver en la serie Beverly Hills 90210 anunció la separación. “No quiero que la gente piense que son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así", afirmó en su Podcast.

Al parecer, fue la actriz de Transformers quien tomó la decisión. "Ella me dijo: 'Al estar fuera me di cuenta de que trabajar sola me hacía poder ser yo misma, me gusté más a mí misma en esta experiencia y creo que es algo que debería intentar'. Yo me quedé en shock, me enfadé, pero no puedo enfadarme con ella porque ella no pudo sentirse así, no fue una elección, es como lo vivió de verdad. Hablamos un poquito más, decidimos separarnos un poco... y eso hicimos", confesó Brian Austin Green.

Hace pocas horas se publicó en Youtube el nuevo tema de Machine Gun Kelly “Bloody Valentine”. En el videoclip, Fox interpreta a una mujer fatal que termina asesinándolo en la bañera. En el mismo, se ve un beso apasionado entre la actriz y el rapero estadounidense, afirmando lo antes dicho por Austin Green.

En menos de un día el video ya cuenta con casi 4 millones de reproducción. El tremendo éxito de la canción se debe sin dudas a la fama del cantante pero también a lo mediática que resultó la separación entre Brian Austin Green y Megan Fox.