Furor por el flamante lanzamiento musical de Karol G y Jonas Brothers

Karol G comenzó su carrera como cantante en Colombia pero a poco a poco se hizo mundialmente conocida y se rodeó de grandes estrellas. Hoy ya alcanzó los 30 millones de seguidores en Instagram y cada paso en su carrera musical es todo un éxito.

Hace menos de un año lanzó “Tusa” junto a la rapera Nicky Minaj y fue un verdadero boom, logrando sonar en todas las discos del mundo, e incluso haciendo que otros cantantes la reversionaran.

Hoy la colaboración se realizó junto a los Jonas Brothers. En conjunto, lanzaron el video oficial de "X". El clip fue grabado en este contexto de confinamiento, desde sus casas. Kevin, Joe y Nick Jonas aparecen cantando y bailando en las pantallas de sus celulares. Por su lado, Karol G se muestra muy sensual con un vestido rojo con vuelos.

Tanto la novia de Anuel AA como los famosos hermanos, compartirán escena en la final de The Voice. Mientras cantarán su nuevo tema, se enfrentarán a Shakira. La esposa de Gerard Piqué interpretará el tema de Pete Townshend "Let My Love Open the Door" con los actuales jueces Kelly Clarkson, Blake Shelton, John Legend y Nick Jonas.

Las colombianas Karol G y Shakira se desafiarán por primera vez y sin dudas será una gran final.