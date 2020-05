Testimonio desgarrador: Así fue como a Michael Jackson se le aclaró su color de piel

Michael Jackson es y será reconocido por muchos años más como el indiscutible “Rey del pop”. Esta figura casi mítica que lo envuelve ha hecho que grandes misterios de su vida personal se amplifiquen y mantengan incluso varios años después de su partida física.

Una de las cosas que más sorprendió a todo el mundo mientras Michael Jackson estuvo con vida fue el evidente cambio que hubo en el color de su piel. Pues el cantante de "Thriller" fue reconocido como un artista de tez oscura que posteriormente se presentaba con una tez muy clara.

Es una entrevista hecha en 1993 con la presentadora Oprah Winfrey, Michael reveló que el cambio en su color de piel nunca fue intencional sino todo lo contrario: fue producto de una enfermedad que el describió como “manchas blancas“ y que ahora es conocida como vitiligo.

No lo puedo controlar, ni entenderlo, me pone muy triste; tengo que usar maquillaje porque se me hacen manchas en la piel.