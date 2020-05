¿Se cumplió la profecía de Mirtha sobre la muerte de Goldie?

Mirtha Legrand atraviesa otro doloroso momento en su vida por la muerte de su hermana gemela Goldie a los 93 años.

Un mes atrás, la diva brindó una entrevista a la revista ¡Hola! Argentina, y allí dio una particular declaración: “Claramente, cuando sos grande, la muerte te da miedo. Siempre pienso que voy a encontrarme con Daniel (Tinayre) y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que mi hermana Goldie, porque no podría soportar ese dolor”. Sin embargo, ese deseo profético de Mirtha no se cumplió ya que su gemela falleció repentinamente este viernes.

Y Legrand había agregado: “Después de la muerte de Josecito, con mi hermana Goldie nos unimos aún más. Ella también lo llora mucho, a tal punto que hace poco le dije ‘tenemos que dejarlo ir, él siempre nos va a cuidar’”.