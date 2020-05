La carta de Goldie que hizo llorar a Mirhta Legrand

Durante el programa aniversario por los 50 años del programa Mirtha Legrand, su hermana Silvia “Goldie” le envió una carta que generó la emoción de la diva. El video vuelve a cobrar relevancia tras el fallecimiento de la hermana gemeila de la diva.

El texto de la carta: “No me digas que va a salir mi hermana, si es así ¿Cómo la convencieron chicos?”, dijo Mirtha cuando le hicieron entender que había una sorpresa que le había preparado su hermana “Goldie“. “Querida hermana, en estos 50 años quiero expresarte algunas cosas y temo sinceramente traicionar mis sentimientos y mi imparcialidad. Eres un ser único e irrepetible, cuando a veces decís que has dado tu vida al público, es verdad. Agreguemos tus largos años de cine. Empezaste a los once años y no has parado hasta hoy. Haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia. Tus verdades, tus convicciones; no en vano sos tan amada. Como hermana tengo orgullo por tus logros y por el cariño y respeto mutuo. No quiero ocupar chiquita más tiempo en este homenaje”.

“Mil gracias por tantos años de trabajos inolvidables y por regalarnos tu finura y tu delicadeza y no sigo porque la emoción no me lo permite, chau hermana”, finalizó Goldie.

La conductora al volver al piso, entre lagrimas explicó la relación que tenían con su hermana y lo sorprendente que era que le haya hecho ese regalo. “Me tomó de sorpresa ésto, nunca sale Goldie. Nos queremos tanto, tanto. Ella es mi hermana, mi madre mi todo. Goldie para vos todo mi amor querida, todo mi amor.”