Emily Ratajkowski reveló una gran pasión que enamoró a todos en Instagram

Con el paso del tiempo Emily Ratajkowski ​se ha convertido en una de las modelos y actrices más importantes de todo el mundo y esto se debe a la gran belleza que la caracteriza.

Por su parte la nacida en Inglaterra pero con nacionalidad estadounidense ha participado de grandes desfiles de moda y es por ello que muchos famosos cantantes quieren que ella aparezca en sus videos musicales.

Así es como Emilly participó en los videos oficiales de canciones como las de Maroon 5 "Love Somebody" y la de Robin Thicke llamada "Blurred Lines".

En tanto que en la pantalla grande se hizo famosa mundialmente al protagonizar la película "We Are Your Friends" junto al popular actor Zac Efron.

Sin embargo en esta ocasión en su cuenta de Instagram Emily Ratajkowski ​publicó una foto donde demostró que una de sus grandes pasiones es pasar el tiempo con su perro.