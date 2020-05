Juana Viale destapó detalles de su intimidad y mostró a su novio

Juana Viale dio varios detalles sobre su relación con el arquitecto Agustín Goldenhorn, quien la acompañó al piso de Almorzando con Mirtha Legrand.

La actriz y conductora habló de la posibilidad de casarse y tener hijos juntos, aunque reconoció: "Tuve varios hijos por cesárea, un montón de situaciones complejas de salud, pero estoy abierta al universo siempre".

Para sorpresa de muchos, ya que Juana no suele hablar sobre su vida privada, se dispuso a contar el origen del romance: "Bueno, voy a contar nuestra historia. Fue una cita a ciegas. Yo había ido a trabajar a Córdoba y estaba mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y me dicen si tenés ganas vení a comer. Y yo había llegado a Aeroparque y estaba muy cerca, entonces fui. Y estaba con todos amigos y digo 'ay, ¿nadie tiene a nadie para presentarme?'. Y un amigo me dice yo tengo a una persona que te voy a presentar, pero no me muestra foto ni nada".

Y continuó: "Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice 'Agente X', él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice '¡ah, sos vos!'. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos…' y otra cosa’”, lanzó Juana pícaramente.

Por último, sobre la chance de boda dijo: "Yo me casaría por el nombre del amor, por lo que significa".