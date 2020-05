Filtraron cuánto cobra Wanda Nara por hacer una transmisión en vivo: "¡Cómo le gusta la guita!"

Debido a la emergencia sanitaria que afecta al mundo entero, las transmisiones en vivo de los famosos a través de sus cuentas en Instagram son un recurso muy utilizado.

Qué mejor oportunidad para Mariano de la Canal, quien se hizo conocido hace aproximadamente una década como "el fan de Wanda", para charlar con la modelo. Obviamente, ella tiene mucho para contar pero... los deseos de Mariano no pudieron concretarse debido al alto caché que pidió Wanda Nara para participar de la transmisión en vivo.

Así lo contó él mismo durante una charla en Instagram con Ángel de Brito. "Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron 1500 dólares de tarifa". De Brito no pudo ocultar su sorpresa al escuchar sus palabras: "¿1500 dólares por un vivo te quiso cobrar? ¡Qué ladrona! ¡Cómo le gusta la guita!". Lejos de molestarse, Mariano se lo tomó con humor y comentó: "Yo pensé que me lo iba a dar… La hice muy famosa".

En diálogo con Teleshow, el mediático confirmó que Andrés Nara, el padre de Wanda, fue el intermediario en la negociación que no llegó a concretarse, y que efectivamente le pidieron esa suma de dinero.