Kylie Jenner mostró sus estrías y los fans reaccionaron

Con tan solo 22 años de edad Kylie Jenner es la joven más millonaria del mundo, esto lo logró el año pasado cuando batió el récord del creador de Facebook Mark Zuckerberg.

Por otra parte la fama de la empresaria es sumamente importante ya desde que apareció en el reality de la familia Kardashian, "Keeping Up with the Kardashians" cosechó fanáticos de todo el mundo.

Sin dudas en redes sociales esto se ve reflejado porque cuenta con millones de seguidores de todas partes del planeta que comentan todo lo que la hermosa morena publica.

Por su parte la más joven de la famosa familia de los Estados Unidos ha decidido mostrarse tal cual es dejando de lado la imagen de perfección que todos tenían de ella.

En una de sus historias más recientes de Instagram se la puede ver mostrando sus estrías en una parte llamativa de su cuerpo que acaparó toda la atención.