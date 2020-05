Indignación de Tinelli con el Gobierno: ¿no vuelve el Bailando?

La actual crisis sanitaria que azota al mundo ha tenido un fuerte impacto en la industria del espectáculo y la comunidad artística. Marcelo Tinelli manifestó su descontento por la carencia de protocolos por parte del Gobierno, por lo que tanto una ficción como Separadas y el popular certamen televisivo Bailando no han podido volver a la pantalla.

"Está el protocolo, aún así, no se puede", disparó indignado el conductor por la situación crítica de Adrián Suar ante la baja de Separadas en la grilla de El Trece. Además, aseguró que respetarán las distancias sociales y tomarán las medidas prudentes para el bien de su gente y profundizó en su queja al Gobierno: "Vos ponés cuatro actores, les ponés una peluca... no se puede. Bueno, entonces listo, vamos con los periodistas...se puede. Es rarísimo". Y remarcó: "No estamos dentro del protocolo".