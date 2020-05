"Bake Off": la torta que presentó Marcos y que el jurado no se animó a probar

Marcos triunfó en el repechaje y volvió al certamen de Bake Off Argentina, El Gran Pastelero. Sin embargo, regresó para ser eliminado.

Un torta frutal fue la consigna y que complicó a la gran mayoría de los participantes del reality. "No va a haber torta hoy", dijo el participante de 19 años, preocupado por su preparación. "No puedo presentar esto, Nunca solidificó, No lo puedo presentar", comentaba preocupado por el resultado. .

Marcos nunca pudo recuperar su torta, que finalmente presentó como pudo para que sea juzgada por el jurado integrado por Christopher Krywonis​, Damián Betular y Pamela Villar.

"Me sorprende que este sea el programa diez y no el uno", opinó Betular al ver el trabajo de los participantes. Pero incluso fueron mas riguroso al ver la torta de Marcos. "Ya no me quedan más palabras. Es una sucesión de cosas mal hechas", se resigno Betular.

"Que no hayan probado la torta es bastante duro", opinó luego Marcos. El participante, que siempre se caracteriza por tomarse sus errores con buen humor, en esta ocasión quebró en llanto al escuchar las palabras del jurado.

Mientras se emitía el episodio de Bake Off, en su cuenta de Twitter, Marcos reconoció todos sus errores y analizó: "Mas alla del chiste y lo divertido, no hay nada mas duro que no prueben una torta que haces y que te salga todo tan como el ort... Es durisimo".

Por este motivo, Marcos quedó eliminado del certamen. "Es duro pero me voy contento con todo lo que aprendí. Ahora voy a seguir adelante con esto, que es mi pasión", se despidió.