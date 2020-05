Juana Viale rechazó una tentadora propuesta televisiva "No acordamos en..."

Durante la última edición de "Almorzando con Mirtha Legrand", Juana Viale confirmó que no participará del "Bailando". Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Marcelo Polino sobre qué pasará finalmente con la edición 2020 del certamen. "Bueno, vamos a hablar un poco más frívolo, quiero que me cuentes los pormenores del Bailando por un Sueño, ¿va a existir o no va a existir?", le preguntó al periodista. "Voy a dar los detalles, pero quiero llevarme una primicia, ¿vos vas a bailar, vas a participar?", retrucó el jurado del concurso.

"No, porque no llegamos... económicamente no hubo acuerdo", contó sin rodeos la nieta de Mirtha Legrand. "Pero eso lo hablamos con Marcelo Tinelli y con el Chato Prada", le dijo Polino. "Perfecto, dale, atienden mis súplicas", bromeo Juana. "A vos te fue muy bien cuando participaste", la elogió el periodista. "Sí, hace muchos años, la cadera está más oxidada", cerró Viale.

Recordemos que Juanita participó del Bailando 2015, y el año pasado fue convocada para el Súper Bailando aunque finalmente tampoco se llegó a un acuerdo. "Le encanta bailar, pero la pasaba muy mal con las previas. Y se quedó con la sangre en el ojo del Acquadance", había dicho Marcela Tinayre en su momento.