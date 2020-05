Cande Tinelli intentó teñirse en casa, pero el resultado no fue el esperado

Candelaria Tinelli intentó modificar su look por sus propios medios, pero el resultado no fue lo que esperaba. "¿Quién anduvo haciendo cag... en su cabeza? Es que no puedo con esta cuarentena", reflexionó la mediática al ver los resultados finales de cómo le había quedado su intención de teñirse.

Noticias Relacionadas Cande Tinelli publicó una foto desde el baño que dejó a todos atónitos

De esta forma vuelve a insistir con tomar la iniciativa con respecto a cambiar su look. Recordemos que hace más de un mes compartió una imagen desde Esquel con un costado de su cabeza rapada. "Oops, I did it again (Huy, lo hice de nuevo)", fue su comentario en el posteo de Instagram.

Ahora volvió a meter mano, esta vez en su departamento de Palermo, para convertirse en rubia. Y luego de decolorarse por sus propios medios, el resultado fue... "Tusam siempre nos dijo: ‘Puede fallar, no lo hagan en sus casas’. Yo lo ignoré. Perdón Tusi por no escucharte, perdón", publicó al pie de las fotos. "Cuando intentaste ser rubia en casa, pero sos medio pony salvaje", lamentó.

"Estoy contenta con mi color. Todo tiene solución, menos la muerte, porque muchas me están diciendo: 'Yo hice lo mismo’. ¡No pasa nada! ¿Nos quedamos calvas? Hay pelucas. ¡Vamos, chicas!", aseguró.