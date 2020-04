Santiago del Moro regresa a Telefe con nuevo programa

View this post on Instagram

Amigossss les queru00eda contar que el pru00f3ximo domingo nos vemos 21HS en el especial ud83dudcfa #JuntosPodemosLograrlo x @telefe ud83dudc49y como siempre seguimos hasta las 10 de la mau00f1ana en #ELCLUBDELMORO en FM99.9 la ud83dudcaf ud83dudcfbud83cudf40ud83cudf40ud83cudf40ud83cudf40ud83cudf40