Tras la denuncia por violencia, el singular consejo de Moria Casán a Leticia Brédice

Leticia Brédice volvió a denunciar a su novio, Federico Parrilla, por malos tratos. Aunque las acusaciones solo quedaron en el plano de las redes sociales, la actriz acusó a su pareja de "maltratador", "abusador" y "ladrón".

Copiando una historia en la que el joven utilizaba un filtro y ponía: "Es espíritu de @alohabelu se apoderó de mí", agregó de modo acusatorio: "Y vos de mi dinero".

Luego, Brédice fue más allá. "Y vos, ladrón, mi camioneta", escribió sobre el mismo posteo de Parrilla, arrobándolo. Y agregó: "Dale pibe… tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente es de mi hijo".

Finalmente, posteo: "Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras".

Al ver las publicaciones, Moria Casán escribió en su cuenta de Instagram: "Reina, atrevete sin temor, hoy estuve conectada todo el día con vos porque me puse el foulard tan especial que me regalaste! Adelante, no caigas una vez más en tu propia trampa".

"Un honor conocerte y que hayas pasado por Incorrectas 💋. Se te admira, se te quiere y respeta!!! Evolución en el nuevo mundo que YA estamos transitando, el Talmud dice: ¿quién sino Yo? ¿Cuándo sino ahora? 😍", cerró la diva.