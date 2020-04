El drama del paquete de Cinthia Fernández y su vecina ¡chorra!

Cinthia Fernández compartió en la tarde de este miércoles un video muy particular en su cuenta de Instagram. "Esto es increíble, hace unos días vengo peguntando a la guardia de mi barrio si había llegado un paquete. Bueno resulta que desde el correo habían mandado mal el número de mi lote, entonces la guardia lo entrega a tres casas más arriba de mi casa. Hoy vuelvo a preguntar y el error había sido evidentemente del correo. Entonces de la guardia me indican: 'Dice la vecina que vaya a buscar el paquete'".

Y agregó decepcionada: "Voy, toco la puerta de mi vecina y miren lo que pasó. La verdad es tristísimo, sin palabras". A partir de ahí, Cinthia filmó el momento en que la vecina le entrega el objeto diciendo que lo había usado pensando que era algo que ella había pedido. Lo que sigue es una absurda discusión en la que Fernández trata a su vecina de ladrona mientras el perrito de la mujer ladra descontroladamente. La discusión va subiendo de tono y Cinthia amenaza con denunciar a su vecina, quien se empecina en no devolverle el paquete. Fernández termina ingresando en el domicilio de la mujer y la increpa: "Te estoy escrachando y confesá que el paquete no era tuyo". Mientras tanto, la señora se muestra muy molesta porque acusa a la panelista de LAM de no tratarla bien.

Lo que sigue es un intenso forcejeo entre las contrincantes. Finalmente, la vecina le devuelve la caja con objetos usados, y le lanza sin filtro: "Me tenés las pelotas llenas, vos te pensás que sos la única famosa acá nena". La hija de la vecina entra en escena y finalmente Cinthia sale hacia su casa, indignada señalando que denunciará a las dos mujeres.

Ya en su hogar, la modelo indicó: "Me robaron, me pegaron, una persona me tiró el pelo y me empujaron con muchísima fuerza y encima no me pidieron disculpas. Mañana en LAM vamos a escrachar a estas personas con nombre y apellido. Hice la denuncia en la comisaría".

Y remata con una frase impactante: "La crisis humana que estamos teniendo es demasiado grosa... Así que acá está, la chorra de mi vecina".