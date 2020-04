El cambio de look de Iván de Pineda que Ximena Capristo no dejó pasar

Iván de Pineda transformó al programa Pasapalabra en un clásico de la televisión argentina. El ciclo de El Trece comenzó a emitirse en 2016 y no tardó en convertirse en uno de los más vistos. Sin embargo, a raíz de la pandemia del coronavirus, el ciclo anunció la cancelación de sus grabaciones hasta nuevo aviso.

El ciclo seguirá emitiéndose hasta este viernes. Precisamente este lunes, en su última semana al aire, tuvo lugar un momento divertido, con el conductor como principal protagonista.

Noticias Relacionadas Presentaron el nuevo formato en cuarentena de Pasapalabra

De Pineda se dejó crecer la barba y la producción del programa, hizo un chiste al respecto. "No entremos en este juego. Me he tomado la libertad de dejarme crecer ‘tres pelos tiene mi barba’ para llegar a esto", dijo el conductor.

"¿Scooby Doo dónde estás?", se escuchó de fondo a modo de broma de parte de la producción, en clara alusión a un supuesto parecido entre el conductor y Shaggy, el personaje de la tira animada.

Por su parte, Hernán Drago y Ximena Capristo, dos de los participantes del programa, no dejaron pasar la oportunidad para hacer alguna broma sobre el nuevo look.

"¡Acá hay un cambio! Siempre estás como muy lampiño…", observó Capristo. "¡Es que soy lampiño!", le contestó De Pineda, entre risas. "En el pelo no hay canas pero en la barba está tu DNI. Yo me afeité ayer porque si no estaba peor que usted", señaló Drago, en referencia a las canas que se pueden observar en la barba del conductor.

"Es un cambio, che… Para la próxima me afeito. No voy a llegar a tener una barba tupida. Nunca tuve barba…", reconoció el anfitrión.

Capristo le sugirió afeitarse tan solo un poco: "Dejate como un poco de sombra, no te quedaría mal".