Stefi Roitman mostró la mansión que comparte en Miami con Ricky Montaner

Hay du00edas y du00edas. Hoy es uno de esos en los que solo quiero volver a aquellos tiempos en los que todo andaba normal. Hoy tal vez me sentu00ed extrau00f1a. Me puse a pensar de mu00e1s. Me quedu00e9 bajo la ducha mu00e1s tiempo, con los ojos cerrados, intentando entender, mientras el agua caliente me golpeaba (suena cursi pero es literal asu00ed). Esa sensaciu00f3n, junto con la de estar en el balcu00f3n de casa, es de las que mu00e1s disfruto por lejos. Cuu00e1ndo pasaru00e1 todo esto, no se. Gracias a Dios estoy rodeada de personas que amo y que me hacen bien, tengo salud y trabajo; mi familia tambiu00e9n. Solo que a veces me pierdo en este mundo loco. Escribiendo esto y conectu00e1ndome con el cielo me libero de una forma que me ALIVIA. Parece un toque mu00e1gico. Escriban, conu00e9ctense. Hay du00edas y du00edas.