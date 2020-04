Ùltima hora: Denise Rosenthal compartió un video que dejó a todos con la boca abierta

Denise Rosenthal es una de las cantantes chilenas que más ha triunfado en estos últimos años en latinoamérica y no solo por su increíble voz si no porque también es dueña de una hermosura muy particular.

Su música ha recorrido todo el planeta y esto se debe a que conquistó el continente europeo con una canción que interpretó junto a la cantante española Mala Rodríguez.

"Agua segura" es el nombre del tema que cuenta hasta el momento con más de 12 millones de reproducciones en YouTube por lo que sin dudas se ha convertido en uno de las canciones más escuchadas del año pasado.

Por otra parte su popularidad en redes sociales viene creciendo a pasos agigantados ya que su belleza y voz sigue conquistando corazones de todas las personas del mundo.

En su último posteo de Instagram se puede ver a la hermosa chilena bailando arriba del escenario con un conjunto pegado al cuerpo que resalta la increíble figura que tiene a sus 29 años de edad.