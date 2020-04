La sentida despedida de Alejo Ortiz a su mamá Susana

View this post on Instagram

Por esas cosas extrau00f1as de la vida en el du00eda de su cumpleau00f1os Susi partiu00f3. Nos dejo su enorme solidaridad, su gran talento, su sentido del humor, su compromiso y su lucha. Cu00f3mo fue en el escenario fue en la vida, me gustaru00eda que la recuerden asu00ed u2764ufe0f