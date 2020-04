Fantino destruyó a Tinelli y advirtió lo que pasará cuando vuelva de Esquel

Alejandro Fantino lapidó en su programa "Fantino a la tarde" a su colega Marcelo Tinelli, quien quedó en medio de la tormenta por decidir pasar la cuarentena junto a su familia en Esquel. En diálogo con Jonatan Viale y su equipo, de Radio La Red, Fantino les preguntó: “¿Ustedes recibieron ayer un audio de Tinelli?”.

Y agregó: “Hay un audio de Tinelli. Si quieren el lunes hablamos de cuánto poder va a seguir teniendo Marcelo en el mundo del fútbol o ver si el Efecto Esquel lo saca de las tomas de decisiones. Vos sabés que es muy brutal el mundo del fútbol cuando te huelen que perdiste un poco de poder o que estás mal. Te pasan por encima, y más cuando muchos en ese mundo y en la AFA pensaban o creían que Marcelo venía a sable desembainado a cortar cabezas”.

Redoblando la apuesta, Fantino sentenció: “Me parece que Marcelo no va a volver a ser el que fue, esa es la información que yo tengo. Están moviéndose y él para colmo no puede volver. Esto que estamos hablando es rosca política cara a cara, y él está en Esquel. Hizo una videoconferencia con la CONMEBOL, pero yo lo veo complicado”.