Daddy Yankee de luto: falleció la modelo de uno de sus videos icónicos

Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el #cancer robara tu identidad. Nunca olvidaru00e9 con la fuerza que cantabas: PUEDES TOCAR MI CUERPO MI ALMA ES INTOCABLEu2022 AUNQUE DESGARRES MI CARNE MI FE ES INQUEBRANTABLEu2022 NO TE ROBARu00c1S QUIEN SOY, MI ESPu00cdRITU ES Mu00c1S FUERTEu2022 ESTA GUERRA LA TENGO GANA Au00daN SI ME ENFRENTO A LA MUERTEu2022 Vuela alto a ese lugar, donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Seu00f1or. u201cJESSIE KINGSu201d ud83cudf80 ud83dudc97ud83dudc93ud83dudc9eud83dudc95ud83dudda4 #YoContraTi #ModoDeGuerra @jezuki