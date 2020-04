¡Toda una sirena! Kylie Jenner lució sus atributos al borde de la piscina

Desde que saltó a la fama Kylie Jenner no ha parado de cosechar fanáticos en todas partes del mundo y tanto es así que en su cuenta de Instagram cuenta con más de 172 millones de seguidores.

A lo largo de todo este tiempo Kylie Kristen Jenner es una socialité, que se ha convertido en una empresaria, diseñadora y una de las modelos más bellas de los Estados Unidos.

Empezó a salir en la tapa de todos los medios de espectáculos a raíz de su aparición en el reality autopromocional de la familia Kardashian, en donde el mismo se llamó "Keeping Up with the Kardashians".

El mismo se emite desde el 2007 hasta la actualidad donde muestra todos los lujos de la mediática familia de norteamérica que cada día suma más televidentes a sus filas.

Sin embargo como mencionamos anteriormente la fama de la bellísima morocha se ve reflejada en las redes sociales ya que fue todo un éxito la serie de fotos que recientemente subió desde el borde de su piscina luciendo un diminuto traje de baño.