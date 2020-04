Se cuenta y no se cree: Thalia expone su lado más intrépido en redes sociales

View this post on Instagram

De las cosas que mu00e1s extrau00f1o hacer en estos du00edas al quedarnos en casa,es conectar mis montau00f1as. Estas imu00e1genes me traen esperanza y me devuelven la paz en esta incertidumbre por la que TODOS estamos pasando. Asu00ed que si en algu00fan momento sientes angustia,ansiedad,impasibilidad, miedo,frustraciu00f3n y lo que se acumule du00eda tras du00eda en tu casa, solo rescata de tu mente,los momentos que te dan felicidad y te llenan de vida! Piensa en ellos como si estuvieras ahu00ed,presente,sintiendo,oliendo y viviendo cada emociu00f3n y sensaciu00f3n.Estos ejercicios de u201cmeditaciu00f3n en imu00e1genesu201d son una poderosa herramienta en estos du00edas. Asu00ed que sueu00f1a en que en un futuro no muy lejano,estaru00e1s haciendo las cosas que tanto amas y que tanta felicidad traen a tu vida! Y de paso, date una GRAN palmada en la espalda felicitu00e1ndote por el esfuerzo que du00eda a du00eda demuestras en este confinamiento en casa. Bravo guerreros! Al pie del cau00f1u00f3n! A cuidarnos los unos a los otros! Dios nos bendiga amores! ud83dudc96ud83dude4fud83cudffc #quedateencasa #stayhome