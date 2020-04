Moria Casán arremetió contra Susana Giménez luego de su exabrupto televisivo

Desde la soledad de su casa Moria Casán brindó un móvil en exclusiva para Confrontados. Ya desde el comienzo aclaró firmemente: "No voy a hablar más de Susana". Parece que la diva de los teléfonos está molesta porque siente que ella la trata de tonta. Pero Moria hizo una aclaración y aseguró: "Susana es así. El problema es el hermanito que tiene, que se cuelga de mí, es como la voz de Susana", en referencia a Patricio Giménez.

"Nunca hablé mal, pero algunos periodistas se ponen en lugar de felpudos. Susana cuando no quiere hablar te dice ‘no quiero, no quiero’ y se va. La que siempre da notas es la señora Legrand, que se banca el ping pong", sostuvo.

"Con Susana trabajamos juntas en los ’80, nunca más nos vimos, yo nunca quise hacerle una nota porque en mis talk shows no hacía esas notas. Es verdad que vino a verme en el teatro y yo no fui pero le devolví la gentileza con notas en su programa de televisión, yo estaba al lado cuando nadie quería ir", dijo en referencia al conflictivo momento en el que Susana estuvo involucrada cuando se investigó la estafa del Padre Grassi. Y sentenció: "No somos amigas".

Finalmente, refirió a la pelea entre Susana y Nicole Neumann, luego de que la diva devolviera una pequeño cachorro y fuera criticada por la modelo. Situación que incomodó a la diva, quien terminó calificando a la modelo de "estúpida".

Según la One las cosas o quedaron bien entre ellas después de que se corriera el rumor que Susana tuvo un affair con Facundo Moyano, motivo que generó la opinión de Moria. "En corazones y calzones no hay que meterse, pero si le gusta Moyano y sabe que pudo estar con otra... las mujeres somos bravas", sentenció y recordó: "Creo que intimaron, era un tipo muy seductor". Y confirmó que se conocieron en una cena, cuando Moyano se acercó a saludar a Moria -a quien ya conocía- y en el lugar se encontraba Susana.