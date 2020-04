Cande Tinelli, preocupada por el alcohol y el deterioro: "Soy un cuco"

Cande Tinelli está aislada en su casa junto a su familia en Buenos Aires, yendo desde la tentación de consumir comida y alcohol por demás, hasta estar preocupada por cómo luce su aspecto físico.

En una de sus historias de Instagram, le confesó a una amiga; “Me vas a ver divina. Sin este filtro, no tengo pestañas, no tengo nada. Te vas a pegar un flor de susto”.

Y agregó: "Realmente quiero mostrarles lo que soy debajo de este filtro hermoso que tiene pestañas, labial y que me hace la piel perfecta. Soy un cuco, doy miedo. No sé ustedes, yo necesito urgente ir a Duilio”, haciendo referencia al cirujano Duilio Cortella, quien se especializa en inyecciones de colágeno en los labios.

“Necesito ir a Estilo Mai, a Braverman, ah, tiraba todos los chivos, pero realmente es preocupante. Pero bueno, hay que dejarse ser y dejar descansar el cuerpo", siguió enumerando Cande, esta vez aludiendo a quien se ocupa de sus extensiones de pelo y un reconocido dentista

Pero esto no es todo, Cande confesño: “Encima me estoy lastrando todo”.

Con respecto a los filtros de Instagram que ocultan su acné, disparó: “Este me tapa un poco más los granos. No me quiero ni mover para que no se corra el filtro, porque si se corre... no, no, automáticamente me dejan de seguir todos, chau, ni en remojo".

Para finalizar, la influencer lanzó una inquietante encuesta: “¿Alguien más se volvió alcohólico en esta cuaren?”