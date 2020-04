¿Qué le pasó? La foto de Kim Kardashian sin maquillaje que causó decepción

Kimberly Noel Kardashian más conocida como Kim Kardashian, es una empresaria, socialité y personaje estadounidense que se hizo famosa con el programa Keeping Up with the Kardashians.

Sin dudas el clan Kardashians es uno de los más mediáticos de la farándula de los Estados Unidos ya que constantemente son tapa de los principales medios de chimentos.

En esta oportunidad una de las integrantes de la familia más famosa de América del Norte fue noticia al publicar una foto de ella sin maquillaje.

Kim Kardashian compartió con sus millones de fans en todo el mundo una serie de posteos que dejó decepcionados a sus seguidores al mostrarse tal cual es.

Por otra parte hay muchos de ellos que opinan que la hermosa morocha se ve mucho mejor al natural ya que de esa manera se muestra como es en realidad sin tener que aparentar nada por el estilo.