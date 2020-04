¡Sacada! Susana Giménez se cansó de las críticas y apuntó contra todos: "Me tienen harta"

Susana Giménez siempre fue una gran defensora de los animales. Pero en la última semana, la diva protagonizó una polémica al contar que decidió devolver a Rita, una perra que había comprado a un criadero a comienzos de abril.

"Me mordía tanto que estoy deshecha", había asegurado en su momento en una nota telefónica con Santiago del Moro. "Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas", explico la diva.

Recordemos que Susana presentó de forma oficial a su nueva mascota con un video en las redes sociales. "Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en 'La Mary'", precisó en ese momento.

Lo cierto es que varios famosos salieron a criticar a Susana por esta actitud. Entre ellos, Nicole Neumann, Leo Montero y Juanita Viale.

Ahora, y ante tanta polémica, Susana decidió salir a romper el silencio en una charla exclusiva con PrimiciasYa.com, enfrentando las críticas.

"Yo no sé por qué dicen esas estupideces, cuando yo se lo conté a Santiago del Moro, le dije que la mandé ahí porque le estaban creciendo los dientes y me estaba destrozando las piernas, los brazos, todo. Es muy chiquita y nunca más voy a comprar uno tan chiquito, hay que comprarlos por lo menos de 3 meses y ella no había cumplido dos cuando la traje. Me la van a tener 20 días en el criadero porque está con la mamá y los hermanitos, y cuando venga va a estar mucho más tranquila", comenzó.

"Además yo la compré para llevarla al campo para que goce y que corra, ahora está encerrada por esto de la cuarentena y se aburre y te empieza a morder y hacer de todo. Pero jamás podría regalar a un perro, estoy harta de que digan estupideces y de que inventen cosas y que la gente no sepa la verdad", remarcó.

Por último, Susana dijo: "Es horrible. No tienen nada que decir y vino uno que entendió mal o no y dicen 'che viste que Susana regaló la perra' y ahí empieza toda esta cadena de mentiras. La verdad es que me pone bastante mal".