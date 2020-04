Leo Montero disparó contra Susana Giménez con una frase lapidaria

Leo Montero aprovechó la sección de adopción de mascotas de su programa para lanzar una crítica muy directa a Susana Giménez, "No devuelvan perros comprados como señoras mayores. Eso no se hace”.

La diva compró una cachorra hace unos días, pero la devolvió porque “le mordía las piernas y brazos”. De todas formas, Susana aclaró que pensaba reencontrarse con la misma dentro de un mes, cuando en el criadero ya le hubieran enseñado a no mordisquearle las piernas.

Leo en su programa Mejor de noche cargó las tintas sobre la actitud de Susana: “Es una antigüedad comprar perros, no compren perros...No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace es. Los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no ladre?"