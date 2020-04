El duro destino de la perrita que Susana compró para que la acompañe

Susana Giménez se mostró públicamente con look de entrecasa recibiendo a Rita, la cachorrita que estaba destinada a ser su compañera durante el cuarentena. Sin embargo, la relación entre la diva y la mascota fue tremenda, hecho que determinó que la conductora devuelva a la perrita.

"No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira en la cama todo el tiempo", contó Susana en el primer programa de Juntos podemos lograrlo , el ciclo que conduce Santiago Del Moro. La simpática anécdota concluyó de una manera drástica cuando Susana confesó que devolvió a la cachorra.

"Tengo una perrita nueva que, desgraciadamente hoy, volvió al criadero. Sabes que me mordía tanto, tanto, tanto que estoy desecha. Los brazos no los puedo mostrar, tengo las piernas ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo, teníamos de todo para que muerda pero le gustaban mis brazos", explicó. Rita volverá a la casa de Susana en poco tiempo: "No se puede tan chiquita, me la va a traer dentro de un mes".