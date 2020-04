Fantino destruyó a Santiago Del Moro y destapó un dato comprometedor

Santiago del Moro debutó a toda polémica con "Juntos podemos lograrlo", el nuevo programa de Telefe en el que se hizo un test rápido de coronavirus en vivo desatando una fuerte polémica en las redes y los medios.

En las redes, muchos usuarios destacaron que se trató del despilfarro de un insumo que escasea y que los tests deben destinarse específicamente a pacientes con síntomas.

Por su lado, Jorge Rial fue lapidario con el programa de Telefe, y también se sumó un durísimo editorial de Alejandro Fantino.

“Es fácil caerle a la producción de Telefe. Ni los conozco y nos puede pasar a todos. Incluso el propio Del Moro que podría haber tenido un poco de sensibilidad periodística”, disparó el conductor de "Fantino a la tarde".

Y agregó: “Del Moro es una persona formada, hace muchos años que trabaja en el periodismo. Corre por cuenta de él, yo no me voy a meter en las disquisiciones psicológicas de Santiago del Moro. Él sabe lo que tiene que hacer y le va muy bien y tal vez es uno de los tipos más exitosos de la última década y de la televisión de hoy”, amplió el conductor.

Al finalizar sentenció:“Errores he cometido muchos y más complicados. Lo he pasado mal y lo saben los que están del otro lado, pero me sorprende que Del Moro haya aceptado poner su dedo para este test”.