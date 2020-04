Con look de entrecasa, Susana se mostró con barbijo para recibir a...

View this post on Instagram

Llegu00f3 RITA, quu00e9 felicidad!! Hacu00eda du00edas que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo ud83dude02ud83dude02ud83dude02 vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, du00e1ndole de comer, enseu00f1u00e1ndole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que estu00e1n esperu00e1ndonos en La Mary u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Estoy muerta de amor por ella! #doglover #animalkindom #cute #yomequedoencasa #amorperruno #susanagimenez