Los que ganan y los que pierden cartoneando rating con el coronavirus

Santiago del Moro protagonizó un polémico momento en la noche del lunes en el debut de su programa Juntos podemos lograrlo. El conductor se sometió a un test rápido de Covid19 en vivo, perteneciente a la partida de 170 mil ejemplares que llegaron desde China. En las redes estallaron las críticas, ya que varios usuarios consideraron que la puesta en escena fue un innecesario desperdicio de un recurso que escasea, ya que los testeos deberían aplicarse solo a aquellos que presenten síntomas de la enfermedad.

Desde Telefe por el momento no salieron a dar cuentas sobre el asunto. Mientras que el conductor frente al aluvión de críticas, hizo un breve descargo en Twitter afirmando: "El testeo muestra era privado ya se había hecho el día anterior en C5 y simplemente lo importante era mostrar la simplicidad, más allá de no tener síntomas el 80% de los infectados podemos ser asintomáticos según los especialistas. Saludos".

El testeo muestra era privado ya se había hecho el día anterior en C5 y simplemente lo importante era mostrar la simplicidad, más allá de no tener síntomas el 80% de los infectados podemos ser asintomáticos según los especialistas. Saludos https://t.co/H4z6Kmzebi — SANTIAGO DEL MORO (@SANTIAGODELMORO) April 21, 2020

Lo cierto es que en términos estrictamente informativos, bastaba con mostrar la aplicación de este procedimiento en un paciente, pero claro en las arenas del "show" siempre rinde más que el conductor ponga su dedito para que extraigan una gota de sangre y ahí mostrar el resultado en pocos minutos.

El golpe de efecto de la producción de Juntos podemos lograrlo, no alcanzó para imponerse en la competencia con Guido Kaczka. Bienvenidos a bordo marcó 7.8 puntos de rating, mientras que Juntos podemos lograrlo quedó por debajo con 7.5.

Pero además del tropezón en las mediciones, el programa comandado por Santiago del Moro recibió un tiro por la culata desde el ciclo de de debate político que el condujo durante unos años, Intratables, ya que Fabián Doman lanzó un ácido dardo cuando al entrevistar a Sergio Berni, médico y Ministro de Seguridad de la provincia Buenos Aires, dejaron en claro que nuestro país no tiene la cantidad de tests suficientes para realizar exámenes a nivel masivo. "Bueno. Van a entender en unos minutos por qué acabo de hacer esta pregunta al aire... no corresponde que yo lo aclare", en una clara alusión al polémico procedimiento que realizó su colega en vivo.

Si Juntos podemos lograrlo opto de manera fallida por la vía de la espectacularización de testeo y fracasó en su apuesta, Andy Kusnetzoff logró remontar la pésima medición que tuvo el sábado antepasado con PH: Podemos hablar, y en su programa más reciente contó con los invitados nuevamente en el estudio y apeló de lleno al lagrimón. Por enésima vez en televisión, intentaron explotar el drama de la pérdida que sufrió Cris Morena tras la muerte de su hija Romina Yan. Como Cris no lloró, y los restantes comensales tampoco, fue el mismísimo Andy Kusnetzoff quien derramó unas lágrimas sobre el final de la emisión haciendo alusión del sentimiento que lo invadía el hecho de poder ver personas cara a cara, una posibilidad a la que pocos ciudadanos fuera de sus hogares acceden al estar en cuarentena obligatoria en sus casas. Santiago del Moro, quien estuvo como invitado en el ciclo del ex CQH, hizo el aguante y también llorisqueó un poquito. Andy salió triunfal en su operación y logró imponerse ampliamente en el rating sobre Juana Viale, quien lo había superado en la semana anterior.

Por último, en el recorrido en el que la TV busca conquistar la empatía del espectador, vía espectacularización o emoción, Alejandro Fantino y Débora Plager presentaron el domingo en Living in América, la historia de vida de una pediatra que se transformó en víctima 26 del coronavirus en nuestro país. En su afán de que los fallecidos no se cuenten como números, el envío apuesta con este segmento al testimonio de familiares y seres allegados. Los lagrimones y la musicalización con pianitos por supuesto forman parte del menú de esta propuesta del canal América que todavía no conquista los números de rating esperados por la emisora.