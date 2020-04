Susana Giménez, furiosa con la nueva medida del gobierno: “Es una pelotudez...”

Susana Giménez se encuentra transitando su cuarentena social y obligatoria su casa de Barrio Parque. Desde allí realizó una entrevista para el sitio Teleshow donde mostró su disconformidad por la decisión que tomó el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al poner en vigencia la resolución que obliga a los mayores de 70 años a pedir permiso para salir de sus casas.

"Yo me sé cuidar perfectamente. Lo he hecho toda mi vida. Nunca necesité nada de nadie. La gente mayor es la que mejor se cuida. Cuando uno tiene 20 años cree que nunca le va a pasar nada, pero los grandes no", explica la diva y agrega: “Me cayó pésimo esa decisión. Y jamás pediré permiso para salir. Mientras no haya que salir, no salgo y punto”.

"¡Esta pelotudez de que los mayores de 70 años tengamos que pedir permiso para salir me da un odio! Me cayó pésima la noticia. Es una ridiculez, es discriminatoria, estúpida y totalmente humillante".

Además, cuestionó las formas para acceder al permiso: "millones de personas tengan que llamar al 147: “¡Te volvés loca! Por favor, es minimizarlos. Quieren protegerlos entre comillas. Es una humillación, es faltarle el respeto a la gente más grande cuando ellos son los que más se cuidan", consideró.

Por su parte, Susana manifiesta su descontento con la limitación de operaciones en los bancos. “Es un corralito lo que estamos viviendo. No puedo sacar plata”, asegura y sostiene que debió vender dólares para poder pagarle el sueldo a dos de sus empleadas que no pudieron cobrar a través de un cheque.