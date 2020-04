¿Maltrato animal? Nicole Neumann enfurecida con el accionar de Susana Giménez

Tanto Nicole Neumann como Susana Giménez son dos claras defensoras de los derechos de los animales. Pero en las últimas horas la “Diva de los teléfonos” no pudo adaptarse a su nueva perrita y tomó una polémica decisión.

Susana decidió devolver a su nueva mascota al criadero justificando que no se puede quedar con la pequeña Rita, ya que es muy inquieta y muerde en todo momento lo que se le anteponga por delante, no solo muebles.

La conductora igualmente prometió que apenas pase este contexto enviará a la cachorra a su chacra de Punta del Este, donde se encuentran sus otros perros.

La que no tardó en opinar fue la modelo Nicole Neumann: “Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?" inició la ex pareja de “Poroto” Cubero.

"No digo que sea el caso de Susana, pero a mucha gente le pasa que considera que un cachorro es como un juguete. Después, cuando llega a tu casa y quiere jugar, muerde porque le están creciendo los dientitos o hace pis y caca en cualquier lado, uno tiene que enseñarle. Tenés que tener la paciencia para acompañar ese crecimiento. Si no, tenés que tener una planta" continuó Neumann con sus declaraciones.

"Es como parir al chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece", expuso la blonda. Y finalizó: "He adoptado perros con un montón de enfermedades y malos comportamientos. Adoptar un animal es un compromiso para toda la vida”.