La sorpresiva decisión de Juana Viale

View this post on Instagram

Hola hola hola!!! Les quiero contar que adopte estas dos bellezas! Una hembrita y un macho, ellos fueron abandonados... y ayer llegaron a mi hogar! Au00fan estamos con la elecciu00f3n de nombres. Gracias @veterinarialibertador por atendernos hoy y empezar los tratamientos para recuperarlos! Y gracias @noraportela por rescatar animales del maltrato! #masamor #freesoul