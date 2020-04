¡Le pone el cuerpo! Santiago del Moro se hizo un test de coronavirus en vivo

Santiago del Moro debutó el lunes pasado por la pantalla de Telefe con su nuevo programa periodístico. Juntos podemos lograrlo se emite de lunes a viernes a partir de las 22 y junto al reconocido conductor se encuentran los periodistas Melina Fleiderman y Paulo Kablan, el doctor Guillermo Capuya y la participación del humorista Nacho Bulian.

Un primer programa muy interesante que contó con varias entrevistas, entre ellas Susana Giménez y Natalia Oreiro, pero lo que más llamó la atención del público cuando el conductor se realizó un test de COVID-19 en vivo.

Se trata de uno de los 170 mil insumos que llegaron al país desde China, comprados por el Ministerio de Salud de la Nación.

Estos test rápidos, a diferencia de los PCR, en diez minutos tienen los resultados pero no son tan precisos: "Son complementarios. Una aerolínea de Emiratos Árabes, por ejemplo, los usa antes de subir al avión para saber si tenés inmunidad, o sea que has generado anticuerpos, o estás cursando la enfermedad de manera aguda".

El doctor pinchó el dedo de Del Moro y tomó unas gotas de sangre que colocó en el test, tal como había explicado, y luego colocó dos gotas del activador. La línea celeste que aparece en el test debe cambiar a rosa si la prueba se hizo correctamente, y si el paciente está infectado, debería aparecer una línea más (indicando las letras "G" o "M").

Del Moro continuó con su programa con normalidad a la espera del resultado, pero manifestó sus temores: "No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré? El test es extremadamente simple, era lo que queríamos mostrar. No duele y tarda diez minutos nada más”.

Finalmente, la prueba se realizó correctamente y no apareció ninguna otra línea indicando que Del Moro haya desarrollado anticuerpos para el COVID-19.