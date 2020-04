Amenazan a Fanny Mandelbaum con difundir videos prohibidos de ella

Fanny Mandelbaum contó que es víctima de chantaje a través de correos electrónicos que recibe amenazándola con difundir supuestos videos prohibidos en caso que no abone una suma de dinero en dólares. "No me mandaron un sólo mail, me mandaron 30 constantemente y desde diferentes remitentes", explicó la periodista de 82 años en charla con "Los Ángeles de la mañana".

Y agregó: "Me pedían 2500 bitcoins para no mandar mis videos. Nunca vi una porno porque no me gusta. Lo primero que hice fue avisarle a mi hijo si había usado mi computadora. Me quedé tranquila porque él usa la de él".

Y finalizó: "Pensaban que era un hombre en los mails, no sabían mi sexo. Figuraba la primer contraseña de hace doce años".