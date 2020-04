¡De no creer! Una vez más, Leticia Brédice se arrepintió de escrachar a su novio

Leticia Brédice volvió a dar marcha atrás con las fuertes denuncias públicas por violencia de género que hizo contra su pareja, Federico Parrilla, y nuevamente le dedicó mensajes de amor, arrepintiéndose por segunda vez de haberlo escrachado de violento y estafador.

Días atrás, la actriz había tildado a su novio de ladrón y maltratador, pero al igual que a comienzos de enero, cuando aseguró haberlo acusado de manera falsa y por estar bajo los efectos del alcohol, intentó comunicarse con él para pedirle disculpas y decirle que lo ama.

"Perdoname, solamente te amo", fue la frase que escribió Brédice en sus historias de Instagram junto a una foto suya y etiquetando a Parrilla.

Recordemos que el pasado 7 de abril la actriz denunció. "Y vos, ladrón... mi camioneta. Dale, pibe. Tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo. Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia y mentiras", expresó.

En octubre de 2019, la actriz también utilizó otro método. "Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche. Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá. Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines", fueron sus palabras en ese entonces.

Sin embargo, horas después, Brédice se comunicó por sus historias para disculparse y explicar que lo que había publicado fue "porque estaba enojada", mientras que días después, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), reveló que sus posteos fueron a causa de "estar mamada", hecho que le valieron duros cuestionamientos y acusaciones de no tomar en serio la violencia que sufren las mujeres.