Se pasó de la raya: Justin Bieber capturó a su esposa en la bañera ¡Mira la cara que puso!

Justin Bieber es un cantante canadiense que es reconocido en todo el mundo y no solo por su música si no también por su popularidad que en muchas ocasiones le ha jugado en contra.

En tanto que así también en reiteradas oportunidades ha demostrado que su esposa le ha cambiado la vida y que el amor que siente por ella es infinito.

Teniendo en cuenta que el aislamiento social es la principal arma para evitar el contagio del coronavirus, Justin y su esposa se encuentran haciendo cuarentena en su hogar donde comparten en sus redes diversos momentos de su intimidad.

Es por ello que en su más reciente posteo de Instagram el intérprete de Sorry, subió una foto de su bella mujer Hailey Baldwin cuando esta estaba en la bañera.

En tanto que en la descripción de la misma Justin Bieber escribió: "¡Love you baby! Photo taken by me", que significa "¡Te quiero, cariño! Foto tomada por mi". Un verdadero romántico.