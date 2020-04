Alejandro Fantino se disculpó con el youtuber que lo tildó de "rata"

Alejandro Fantino hizo su descargo para pedirle disculpas al youtuber Pablo Agustín, quien en la semana lo había tildado de "rata" al conductor por no haberle dado el crédito correspondiente de su video con Estanislao Fernández (Dyhzy) al utilizarlo en su programa.

"Me comentan que la producción de @fantinofantino no solo uso mi material sino que aparte ME CORTARON LA CARA y parecía como si ellos hubieran hecho la llamada. ¿Tanto les pica darle credito a la gente de redes? Encima me distorsionaron la voz. #FantinoRata, ataquen", había escrito el influencer en su cuenta de Twitter.

Al comienzo de Fantino a la tarde, el conductor le pidió perdón al aire y luego reflexionó sobre el rol de los medios tradicionales. "Antes de arrancar me permito tomar la palabra en representación de todos mis compañeros, porque nosotros somos un equipo, y cada uno tiene una función, y la mía es dar la cara. Pudo haber un error de alguien de mi equipo, pero un equipo es esto y lo aprendí en el fútbol. ¿Se equivoca el 8, el 4, el 5? Lo que hacemos es seguir, pero pedimos disculpas", comenzó diciendo.

"Ayer hubo una equivocación con un periodista, porque es una nueva forma de hacer periodismo en las redes. Estoy hablando de Pablo Agustín, que es este chico que le había echo una nota al hijo del presidente, Estanislao. No le dimos el crédito y me parece de buena leche las tres palabras que en mi vida funcionan: por favor, perdón y gracias. El perdón es para él, que no le dimos crédito y eso a un colega no se le hace, y además en una época que los medios tradicionales estmaos trabajando con herramientas que nos han enseñado y que también pasan a ser medios tradicionales, como Youtube, Twitter e Instagram, por más que los medios tradicionales no lo quieran tener en cuenta", sostuvo.

"No se pierde un ápice ni un gramo de caballerosidad en pedir perdón, porque erramos como equipo. Y está bueno marcar estas cosas. Pablo, ahí está la disculpa. El crédito es tuyo y lo hiciste vos, y así como si usáramos una nota de Clarín, La Nación o de Radio La Red, y no damos al crédito, también te lo tenemos que dar a vos. Hermano, te felicito y seguí haciendo el laburo que hacés", concluyó.