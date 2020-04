Beto Casella reveló el oscuro final que podría tener Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli atraviesa su año mediático más turbulento, tras decidir hacer la cuarentena junto a su familia en Esquel, la llegada de una valija con medicación en un vuelo sanitario y un fuerte cruce con el diario Clarín; complican al popular ícono televisivo argentino, que además no podrá regresar con ShowMatch en la fecha prevista debido a la extensión del aislamiento en el país.

En diálogo con El show del problema, Beto Casella se refirió a la realidad de su colega: "Me da lo mismo lo que haga Tinelli y entiendo que no hizo nada fuera de la ley. Valuó mal, me extraña de él que es un tipo con olfato popular. Es una figura y podría decirse el argentino más famoso. Si bien no tiene ninguna obligación de ser el ejemplo sabe que lo ven 45 millones de personas y la verdad es que pifió cuando viajó a Esquel. Habrá supuesto que esto duraba cuatro días, seguramente no pensó que lo iba a sorprender la cuarentena y que se tenía que cuidar. No la debe estar pasando bien, le quedó todo en su casa, capaz se llevó dos mudas de ropa interior y el cepillo de dientes con suerte".

Y agregó: "No es el mejor año de Tinelli. Lo arrancó pésimo con el fútbol , en la foto con el Chiqui Tapia, que nunca quedo claro como se llegó a esa sociedad. La AFA de por sí es una cosa turbia y Tinelli apareció ahí, se supone que si estás es porque te tienen que elegir. Encima se metió con el Gobierno como algo solidario pero muchos percibieron , como yo, que fue oportunismo"

Pero después Casella fue más al hueso al comparar el caso Tinelli con el historial de Nicolás Repetto, quien en medio de la crisis de 2001 se fue a vivir a España, y cuando regresó realizó un video para contarle a los argentinos cómo habían sido aquellos difíciles años. Aquello cayó muy mal en la gente, y el conductor nunca logró retomar el camino del éxito. "Después se rajó a Esquel cuando muchos se están quedando en un depto de dos ambientes. Haga lo que haga y diga lo que diga, percibo que lo matan en las redes. Ojala que no le quede un efecto Nico Repetto".