La historia real de Poco ortodoxa: la serie furor de Netflix

Poco ortodoxa, la segunda producción de Netflix más vista en Argentina detrás de La Casa de Papel 4, cuenta la historia de Esther Shapiro, una joven de 19 años que escapa de su vida en una comunidad judía ultraortodoxa de Brooklyn para emprender un viaje hacia Berlín

La miniserie está basada en el best seller de Deborah Feldman, Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots (No ortodoxa: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas ). El libro presenta los hechos de modo más progresivo, y a partir de que la protagonista viaja a Alemania, allí la producción de Netflix se abre al territorio de la pura ficción.

Feldman, como 'Esty', también se vio atrapada en un matrimonio arreglado, a la edad de 17 años. También tuvo dificultades para consumar el matrimonio. Y también sufrió presiones sociales: "Las mujeres que no pueden tener hijos son relegadas a la posición más baja posible en la sociedad, son vistas como completamente inútiles, sin propósito, sin valor", señaló la escritora.

Feldman también tuvo un hijo, que nació en 2006. Luego se mudó con él y su marido a Yonkers (Nueva York) en donde estudió Literatura, en el Sarah Lawrence College. Tres años después, Feldman dejó a su esposo y se llevó a su hijo a vivir con ella en Manhattan. En 2014, ambos partieron hacia Alemania. A sus 33 años, la escritora sigue viviendo en Berlín con su hijo.