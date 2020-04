Cande Tinelli habló de su medicación: ¿mezcla pastillas con alcohol?

Mientras Marcelo Tinelli está en medio de una fuerte contienda con el Grupo Clarín, Cande Tinelli reveló que es ella quien necesita la medicación por la que el conductor de El Trece solicitó un vuelo sanitario hacia Esquel.

En un posteo en sus historias de Instagram, la mediática compartió la imagen de un elefante con una leyenda encima que decía: “Si adivinan el animal, destapo un vino”. Fue ahí cuando un seguidor la increpó: “Ojo que la medicación y el alcohol te pueden hacer mal. ¿O iba otra cosa en la valija?”

Candelaria respondió contundente: “Gracias a Dios no hay contraindicaciones en tomar las medicaciones que tomo y beber alcohol. ¡Qué amor igual! ¡Gracias por preocuparte!”. Luego reveló que estaba disfrutando de un buen fernet, y remató con una frase para sus haters. “La vida es más simple cuando dejás de darle explicaciones a la gente y solo hacés lo que amás”.

Hace unos días, Cande hizo una breve referencia a la medicación que toma, sin especificar el trastorno de salud que atraviesa: "Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos”.