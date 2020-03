Modo zen: mirá lo que dijo Cande Tinelli sobre el aislamiento

Desde Esquel a través de historias de Instagram, Cande Tinelli reflexionó sobre el aislamiento en tiempos de pandemia de coronavirus: "Es loco como cuando uno tiene tanto algo deja de valorarlo. Se vuelve costumbre ver a tus amigas, dormir con tu perro, se vuelve costumbre juntarse con la familia o salir a tomar algo con un amigo y estallarte de risa. Pero de golpe PUM, todo esto que tenías con tanta facilidad y casi ya no disfrutabas por que se había vuelto una "costumbre", se vuelve en lo que más deseas y extrañás. Realmente valoro a todas las personas que me dio la vida. Mis animales, mis vínculos. Visitar a mi hermana y abrazarla. Compartir charlas únicas o simplemente estar ahí con esa persona haciendo nada".

Y agregó: "Me genera extrema tristeza estar alejada de gente que amo y que voy a seguir extrañando todos estos días que vienen y faltan. Pero como dice la frase 'no hay mal que por bien no venga' y como dice también otra frase hermosa 'después de la tormenta sale el sol' . Agradezco esta enseñanza que nos da el mundo, este abrir de ojos".

Finalmente dijo: "Agradezco tener salud. Agradezco tantas cosas. Y realmente espero con ansias poder volver a ver a mis animales, amigas y familia sabiendo que los voy a valorar mucho mucho más que antes. Mantengámosnos unidos, respetemos la cuarentena. Aprovechemos a conectar con ese lado bueno nuestro y con lo que nos tocó hacer en este aislamiento. Dibujen, escuchen música, lean, miren a los ojos, hagan introspección y conózcanse a ustedes mismos. Va a estar bueno, lo prometo. Me halaguen o me critiquen, yo los amo. Abrazo a la distancia".