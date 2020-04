Cande Tinelli habló de la polémica valija con medicación para ella

Cande Tinelli está en Esquel pasando la cuarentena con su familia. Claramente afectada por la noticia que publicó diario Clarín, que hablaba de la llegada de una valija con medicamentos en el marco de un vuelo sanitario desde Buenos Aires hasta Chubut, hecho que puso en la mira nuevamente a Marcelo Tinelli.

En una nota con Luis Novaresio, el conductor de ShowMatch afirmó: "No consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado”.

Tras la curiosidad de miles de fans que quisieron saber que trastorno de salud atraviesa la cantante, Cande afirmó a través de su cuenta de Instagram: "Solo voy a decir esto: No tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje o salte porque estoy muy tranquila. Faltan muchos días aún de encierro. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismo y colapsamos. Solo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo".

Y agregó: "Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice o hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos".