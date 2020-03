No para de facturar: mirá qué promociona Cande Tinelli en cuarentena

View this post on Instagram

Estos du00edas son ideales para mimarnos y cuidarnos desde casa, por eso cada du00eda soy mas fan de esta maquinita ud83dude0d la uso tres veces por semana, me ayudo un montu00f3n a mejorar la piel y tratar esas imperfecciones que a todas nos molestan. Sigan a @holasoymeli_ asi las puede asesorar ud83dudc9c (envios a la puerta de tu casa ud83dude4cud83cudffb)