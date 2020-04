Yanina Latorre lanzó un "dato incomprobable" que compromete a Michael Buble

El fin de semana Michael Buble y Luisana Lopilato fueron protagonistas de una gran polémica. Durente una de sus tantas transmiciones en vivo desde sus cuentas de Instagram, se lo ve al músico tratando de forma violenta a su mujer, lo que generó repercusiones de todo tipo en las redes sociales y medios de comunicación. Algunos dicen que hubo violencia y otros, como Jorge Rial, lo consideraron un "tipo torpe y nada más".

Por su parte, Lopilato hizo su descargo en las redes: "Quiero decirles a todos que leí sus mensajes el fin de semana, estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron que por suerte yo no sufro", comenzó Luisana.

"Es importante que estemos atentos para ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tiene y que nos tienen. Gracias pero este no es mi caso", terminó.

Ahora, fue Yanina Latorre la que sumó mayor polémica al asunto. Según la panelista de LAM, ella tiene una "data incomprobable".

"Un familiar de ella, privadamente, me contó que la familia de ella sabe de este tema. Pero son evangelistas, y la tratan de acompañar todo el tiempo porque él sería, la palabra es, ‘intenso’. Nunca la dejan sola por este tema", comentó.