Luego que lo acusaran de violento, Luisana Lopilato salió en defensa de Michael Bublé

View this post on Instagram

Es increu00edble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los du00edas salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegru00eda, entretenimiento, au00f1oranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia, y despuu00e9s de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volveru00eda a elegir una y mil veces mu00e1s!! No es Justo! Esta persona estu00e1 haciendo dau00f1o y aprovechu00e1ndose de esta pandemia donde la gente estu00e1 sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y mu00e1s seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, asu00ed que les pido a ustedes que tanto confu00edan en mu00ed desde hace au00f1os que no lo permitan tampoco! Sin mu00e1s que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos mu00e1s que nunca u201c amor, esperanza, valores, unidad y solidaridadu201d NO este tipo de personas.