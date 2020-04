¡Todos la criticaron! Mira el terrible desplante que le hizo Thalia a uno de sus fans

La cantante Thalia es una gran generadora de sentimientos con cada uno de sus posteos y producciones artísticas. La mayoría son de cariño y admiración hacia ella, aunque en las redes sociales empezó a circular un viejo video de la mexicana que generó mucha polémica entre sus fans.

El clip fue subido en YouTube en el año 2016 y recobró mucha fuerza en los últimos días. En esta grabación se ve primero a la artista compartiendo un recuerdo de un VHS, siglas en inglés de Video Home System, el cual fue un sistema doméstico de grabación y reproducción analógica de video. Coloquialmente era denominado "video-casete”, donde se ve a ella presenciando un show de la fallecida estrella del pop Michael Jackson.

La intérprete de “No me acuerdo” subió al escenario y se le abalanzó al “Rey del Pop” quien recibió su frenético abrazo en medio del show. En tanto que en la segunda parte del video se ve a Thalia esta vez de la vereda contraria, siendo ella la cantante arriba del escenario y su reacción ante la presencia de un fanático que se sube al escenario a robarle un abrazo.

La modelo no reaccionó de la misma manera que Michael, sino que se acobardo y le hizo un desplante a su fan en pleno show. Al cual le aclara que en realidad pidió una bandera y no su presencia. El joven no entendiendo bien lo que sucedía se quedó animando arriba de la tarima hasta que la intérprete de “Amor a la mexicana” le pide que se baje de ahí.

Thalia actualmente se encuentra cumpliendo el aislamiento social y comparte mucho material en su Instagram personal, como desafíos virales o publicaciones de sus canciones.